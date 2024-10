Die Berliner Polizei hat am Freitagabend in Marienfelde zwei 19-Jährige festgenommen. Die beiden Männer sollen zuvor mit einem weiteren Verdächtigen gewalttätig einen Supermarkt ausgeraubt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten drei Mitarbeiter des Marktes gegen 21:30 Uhr versucht, den Laden zu schließen, als sie von den Männern angegangen wurden.

Einer der Räuber soll einen 42-jährigen Mitarbeiter am Kragen gepackt und ihm einen Reizstoff ins Gesicht gesprüht haben. Die anderen beiden Täter drängten die zwei weiteren Marktmitarbeiterinnen in das Geschäft zurück und sollen sie dort jeweils unter Vorhalten eines Messers zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Nachdem eine der Frauen den Angreifern Geld ausgehändigt hatte, ergriffen diese die Flucht.