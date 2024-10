Ein 24-Jähriger hat in Berlin-Marzahn in der Nacht zu Samstag seinen 52 Jahre Fahrdienstleister körperlich angegriffen, weil er das Entgelt nicht zahlen wollte. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der 24-Jährige an einem Hotel an der Rhinstraße seine Frau angerufen haben, die ihm eine Pistole an den Wagen brachte. Mit dieser soll der Mann dann auf den 52-Jährigen eingeschlagen und ihn mehrfach im Gesicht getroffen haben.

Als das Opfer zusammensackte und am Boden lag, soll der 24-Jährige die Waffe auf den 52-Jährigen gerichtet und durchgeladen haben. Anstatt zu schießen, soll der Täter sein Opfer getreten haben.