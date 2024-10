Helmut Krüger Potsdam Samstag, 05.10.2024 | 08:48 Uhr

Wohl kaum ein Tier kommt an die Ambivalenz heraus, die Tauben zugesprochen wird: Für die einen symbolhafte Botschafter des Friedens, für die anderen nichts anderes als "Ratten der Lüfte." Fotos vom Markusplatz in Venedig ohne Tauben wären sicherlich nur halb so viel wert, Tragegerüste und Streben in den Bahnhöfen ohne Taubendreck über kurz oder lang doppelt so viel. In Bernau ist das Angebot an die Tauben offenbar sichtlich schiefgelaufen, da ist das Fahrrad-Parkhaus total verdreckt, bleibt die Hoffnung, dass es in Hellersdorf mit Betreuung besser läuft.