Gewobaracke Freitag, 11.10.2024 | 13:45 Uhr

Ich bin nicht Gehbehindert, habe aber einen hohen Schwehrbehindertengrad. Auf diesen beziehend habe ich die Gewobag WB, die Wohnbaugesellschaft in der ich gefangen bin, gebeten mir die leerstehende Wohnungen ein Stockwerk unter mir zu geben. Die Wohnung war noch nicht freigegeben, ich wusste von dem Nachbar das dieser auszieht und gekündigt hat. Die Antwort der Gewobag WG war ein maximales Desinteresse, das man nicht bereit stünde mir diese Wohnung zu geben. Ich habe keine Mietschulden oder anderes mir zur Last fallen lassen, was eine derartige Interessen- und Rücksichtslosigkeit erklärt.