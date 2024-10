Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 15.10.2024 | 12:06 Uhr

Je mehr Straßen da sind und je mehr Motivation geweckt wird, auch bislang nicht in Frage kommende Ziele mittels Kfz. aufzusuchen, um so stärker der Sanierungsbedarf. Sie können das als Hase-und-Igel-Spiel mit immer höherem Tempo betrachten, was im Endeffekt niemand mehr bezahlen kann.



Der Grundbedarf ist gedeckt, kein Ort ist abgeschieden, statt der Herstellung einer Verbindungsfunktion zeugen die heutigen Straßen von einer Trennungsfunktion - dies zwischen Landschaftsteilen und auch innerhalb von Städten.