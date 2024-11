René Berlin Donnerstag, 14.11.2024 | 12:00 Uhr

Senat hat nichts getan? Wir haben massen unnötige Radspuren, -Streifen, - Straßen und massen mehr Staus und dadurch mehr Smog, gefrustete Menschen und sterbenden Einzelhandel. Der Senat muss deswegen sogar eine Werbekampagne für entspannter Bürget starten. Das ist überall in Berlin zu sehen. Schlimm, diese Menschen, die sich keine Autos kaufen/leisten wollen/können und ihr Hass gegen Autos so durchsetzen wollen. Wir Radler benötigen nur ein modifizierten rechten Fahrstreifen. Keine Poller etc.