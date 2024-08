Radweg-Symbole, durchgehende Linie: Auf der Bundesstraße 2 in Berlin-Weißensee ist über Nacht ein Radweg aufgetaucht, zumindest dem Anschein nach. Klima-Aktivisten geben an, sie hätten die Zeichen aufgemalt - in Reaktion auf die Berliner Klima- und Mobilitätspolitik.

Klima-Aktivisten haben nach eigenen Angaben in Berlin-Weißensee einen Radweg auf die Bundesstraße B2 gemalt. Wie die Gruppe "Sand im Getriebe" auf X mitteilte, brachten sie in der Nacht zu Donnerstag auf einem Abschnitt der Berliner Allee mit weißer Farbe Radweg-Symbole auf. Fahrbahnmarkierungen verbanden sie, wie ein Bild zeigt, zu einer durchgehenden Linie.



rbb-Reporter dokumentierten die Bemalung am Donnerstagmittag. Die Polizei teilte dem rbb am Donnerstagmittag mit, sie ermittele in der Sache.