Einer Mitteilung der Organisation "Internationalistische Jugendkommunen" zufolge haben am frühen Morgen sechs Aktivistinnen und Aktivisten das Monument mit einem Transparent verhüllt, darauf sei die Aufschrift "3. Weltkrieg verweigern - keine Mittelstreckenraketen in Deutschland - keine Eurofighter in Kurdistan" zu sehen.



Der Protest richte sich "gegen die Kriegsvorbereitungen und den Konfrontationskurs der deutschen Bundesregierung, insbesondere gegenüber Russland", heißt es in der Mitteilung. Zudem richte sich der Protest gegen eine Entscheidung des Bundeskanzlers Olaf Scholz, wonach Kampfjets im Wert von vier Milliarden Dollar an die Türkei geliefert werden sollen.



Nach eigenen Angaben engagieren sich in den "Internationalistischen Jugendkommunen" junge Menschen in Deutschland für mehr Demokratie und Selbstverwaltung.