Berlin-Wedding - Halle des Erika-Heß-Eisstadions öffnet im Januar

Sa 16.11.24 | 11:55 Uhr

dpa/Hofmann Audio: rbb 88.8 | 16.11.2024 | Ricardo Westphal | Bild: dpa/Hofmann

Die Halle des Erika-Heß-Eisstadions in Berlin-Wedding wird im Januar eröffnet. Ab dem 6. Januar könne dort Schlittschuh gelaufen werden, teilte das Bezirksamt Mitte mit. Die Halle wird sehr viel von Eishockey-Vereinen genutzt. Zuletzt mussten dort aber Teile des Dachs saniert werden. Die Eisbahn unter freiem Himmel, die bei Hobbyläufern immer sehr beliebt war, müsse aber geschlossen bleiben, hieß es. Andere Berliner Eislaufbahnen haben bereits geöffnet. So sind die Sanierungsarbeiten im Eisstadion Neukölln, das im letzten Winter geschlossen war, beendet. Die Eissporthallen im Sportforum Berlin in Hohenschönhausen und im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße sind planmäßig in Betrieb. Ebenso das von privaten Pächtern geführte Eisstadion Lankwitz in Steglitz. Das Horst-Dohm-Eisstadion in Wilmersdorf soll noch im November öffnen.

Viele Eisbahnen in Brandenburg öffnen am Wochenende

Auch in Brandenburg öffnen an diesem Wochenende zahlreiche Eislaufbahnen. Auf der Eisbahn in der Metropolishalle am Filmpark Babelsberg in Potsdam können Kinder und Erwachsene seit Samstag wieder ihre Runden drehen, wie die Veranstalter mitteilten. In Cottbus eröffnet am Samstag die überdachte Fläche beim Tiroler Stadl, die in den Sommermonaten zum Tennis, Volleyball und Badminton spielen genutzt wird.

imago images/Schöning Wiedereröffnung noch offen - Wie Berlins Eissportvereine unter der Schließung des Erika-Heß-Stadions leiden Seit Monaten ist das Erika-Heß-Stadion in Berlin-Wedding geschlossen - auf unbestimmte Zeit. Die angespannte Situation bedroht nicht nur den Trainings- und Spielbetrieb zahlreicher Eissportvereine, sondern auch deren Existenz. Von Jan Ole Behrens

Der Hollandpark in Panketal (Barnim) hat auch in diesem Jahr wieder eine überdachte Eisbahn aufgestellt. Ebenfalls am Samstag startet die Saison. Ebenso soll auf dem Kremmener Spargelhof (Oberhavel) ab Samstag wieder die Eisbahn öffnen. Auch Eisstock-Schießen ist vor Ort möglich. In den kommenden Wochen öffnet zudem auf dem Lübbener Marktplatz die Bahn für Eislauffans. In Frankfurt (Oder) beginnt die Eislaufsaison in wenigen Wochen am Stadion des Zentrums für Sport und Freizeit.