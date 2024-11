Ordnungsamt-Mitarbeiterin soll in Berlin-Mitte angeschossen worden sein

Ein Unbekannter soll in Berlin-Mitte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes attackiert haben. Das teilte die Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne) am Montag mit. Demnach soll Ende Oktober in der Chausseestraße auf Höhe des Erika-Heß-Eisstadions auf die Frau geschossen worden sein. Das teilten sie und ein anwesender Kollege mit.

Die Frau sei im Rahmen einer Parkraumkontrolle gerade damit beschäftigt gewesen, eine Anzeige zu schreiben, als sie Knallgeräusche hörte und einen Schmerz am Schienbein spürte, hieß es von Seiten des Bezirksamtes weiter. Die Getroffene und ihr Kollege blieben den Angaben zufolge aber unverletzt. Sie hätten sich in Sicherheit gebracht und die Polizei alarmiert.