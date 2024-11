Wegen einer Reparatur an einem Stellwerk in Gesundbrunnen kommt es in Berlin auf mehreren S-Bahn-Linien zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen seien die Linien S1, S2, S25, S26 sowie die beiden Ringbahn-Linien S41 und S42, teilte die S-Bahn Berlin [sbahn.berlin] am Montagmorgen mit.

Die Linie S26 verkehre nur zwischen Teltow Stadt und Nordbahnhof, hieß es weiter. Die S41 und die S42 kämen nur im Zehn-Minuten-Takt. Es gibt noch keine Angaben dazu, wann die Störung behoben ist, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte.

