Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Berlin-Spandau tödlich verletzt worden.



Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei dem rbb am Freitagmorgen sagte, überquerte der Mann am Donnerstagabend die Seegefelder Straße. Er wurde dabei von einem Auto erfasst und sei noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben, hieß es.



Die Fahrerin des Autos erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Die Ampel soll für den Mann rot gezeigt haben.