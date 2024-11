Heidekind Heide Montag, 25.11.2024 | 14:54 Uhr

Irgendwie finde ich die Rennleitung hier deutlich kreativer wie in Berlin. Die Laserpistole ala Call of Duty wie der Sniper in persona nur kurz über den Busch am Straßenrand gehalten, auch diese großstadttypische Klumpenbildung ist selten. Die netten Blitzerpanzer in dezentem grün, zweimal sogar schon in Flecktarn gesehen, gut mit der Umgebung verschmelzend. Kürzlich auch einen Caddy gesehen, quer zur Fahrtrichtung, aus der hinteren Seitenscheibe knipsend - der war mir wirklich neu. Hier nochmal ein Danke an den, der mich kurz vorher wie eine gesengte S.... überholt hat. Dann noch die ganz moderne Technik dazu. Da ist Brandenburg bestens wohl ausgestattet.

Leute, fahrt langsamer. Man glaubt nicht was einem so in der Umgebung auffällt ;-) .