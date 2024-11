Barrikaden und Pyrotechnik - Polizei meldet Randale und Festnahmen in der Halloween-Nacht

Fr 01.11.24 | 12:50 Uhr

Nach einer vorläufigen Polizeibilanz zur Halloween-Nacht hat es in Berlin in mehreren Stadtteilen Ausschreitungen gegeben. Dabei sollen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr attackiert worden sein. 130 Personen wurden vorübergehend festgenommen.

Auch in diesem Jahr hat die Halloween-Nacht bei der Polizei für etliche Einsätze gesorgt. Nach einer ersten Bilanz nahmen Polizisten 132 Menschen vorübergehend fest, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es seien mehr als 20 Verfahren eingeleitet worden. Die Polizei wollte im Laufe des Tages Details mitteilen. Die "Berliner Zeitung" berichtete von brennende Barrikaden sowie Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute. Teils seien vorbeifahrende Autos mit Böllern und Feuerwerksraketen beschossen worden. Schwerpunkte waren demnach Straßen im Wedding, in Schöneberg und Kreuzberg sowie im Norden Neuköllns, in Gropiusstadt und Märkischem Viertel.

Brennende Gegenstände in Friedrichshain

Gegen 19.15 Uhr überprüften die Einsatzkräfte am Wilhelmsruher Damm im Märkischen Viertel einen Mann, der eine Axt mit sich führte, wie am Freitag von der Polizei mitgeteilt wurde. Da er Widerstand leistete, setzten die Beamtinnen und Beamten das Reizstoffsprühgerät ein. Anschließend brachten sie den Festgenommenen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Video aus Friedrichshain, das rbb|24 vorliegt, zeigt verwüstete Straßen, zerstörte Autofenster und "Free-Gaza"-Schriftzüge an Hauswänden. Auf der Fahrbahn lagen laut Polizei Gegenstände, unter anderem E-Scooter, Bauzaunelemente und Mülltonnen. In der näheren Umgebung befanden sich circa 150 Personen, die zum Teil vermummt Pyrotechnik zündeten und sich vor Eintreffen der Polizei in unterschiedliche Richtungen zerstreuten. Vor Ort bemerkten die Einsatzkräfte anschließend mehrere Farbschmierereien mit Nahost-Bezug an Häuserwänden des Boxhagener Platzes.

In einer Mitteilung erklärte die Polizei, "im Einsatzzeitraum wurden im gesamten Stadtgebiet vereinzelt pyrotechnische Gegenstände entzündet und Müllcontainer in Brand gesetzt, unter anderem am Chamissoplatz, im Graefekiez in Kreuzberg sowie in der Thermometersiedlung in Lichterfelde". Überwiegend minderjährige Personengruppen hätten vereinzelt Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mit Pyrotechnik angegriffen. Zwei Einsatzkräfte erlitten demnach Verletzungen, eine an einem Arm und eine an einer Hand. Laut Polizei waren im gesamten Stadtgebiet bis zu 800 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich in der Halloween-Nacht im Einsatz.

Randale bereits in 2023 und 2021 gemeldet

In den vergangenen Jahren verlief die Halloween-Nacht in Berlin immer wieder unruhig. Während im Jahr 2023 vor allem in Gesundbrunnen, im Märkischem Viertel und im Graefekiez zu Ausschreitungen und Böllerwürfen gemeldet wurden, registrierte die Polizei 2021 viele Gewalttaten gegen Einsatzkräfte. Vor allem junge Randalierer warfen in mehreren Berliner Stadtteilen Böller, Flaschen und Eier auf Polizisten. Auch Autos und ein Bus der BVG wurde getroffen. In Neukölln beschimpften bis zu 100 Kinder, Jugendliche und junge Männer lautstark die Polizei. In Gesundbrunnen randalierten bis zu 50 Menschen.

