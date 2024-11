Der Ort Kletzke (Prignitz) hat den Vorentscheid des Landkreises Prignitz für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" gewonnen. Damit vertritt der Ort mit seinen 200 Einwohnern die Prignitz im Wettbewerb auf Landesebene im kommenden Jahr 2025.

Kletzkes Ortsvorsteher Roland Zippel habe nicht mit dem Sieg gerechnet, sagte er dem rbb. Ihm stünden die Tränen in den Augen. "Ich vermute den Zusammenhalt, den wir gebracht haben. Jeder ist für jeden da, das macht Kletzke aus."

Der Prignitzer Landrat Christian Müller (SPD), der den Preis in Berge am Montagabend übergab, bestätigte Zippels Vermutung und lobte gegenüber dem rbb besonders den starken Zusammenhalt der Gemeinschaft in Kletzke.

Neben der Teilnahme am landesweiten Wettbewerb im kommenden Jahr hat Kletzke außerdem ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro gewonnen. Das Geld soll unter anderem in den Spielplatz fließen.

Nach Kletzke konnten noch zwei weitere Orte im Wettbewerb des Landkreises überzeugen. Sie konnten sich zwar nicht für den Brandenburger Wettbewerb qualifizieren, wurden aber dennoch mit einem Preisgeld ausgezeichnet. Zweiter wurde Barenthin und erhält ein Preisgeld von 5.000 Euro und Dritter Sükow mit 3.000 Euro.