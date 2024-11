Ein Zug der Regionalbahnlinie 25 ist am Samstagabend ausgebrannt, am Halt Ahrensfelde hatte der Zugführer Rauch bemerkt. Am Sonntag ist der Bahnverkehr noch eingeschränkt.

Zugbrand in Ahrensfelde: RB 25 am Sonntag unterbrochen

Am späten Samstagabend ist hier am Bahnsteig ein Regionalzug der NEB ausgebrannt. Dem Zugführer war im Bahnhof Rauch an dem Zug aufgefallen, dann brach das Feuer aus. Das Zugpersonal konnte aber alle fünf Passagiere aus den drei Waggons rechtzeitig in Sicherheit bringen. Weil sich wegen des Feuers und der enormen Hitze Teile des Daches am betroffenen Gleis verzogen haben, kann der Bahnhof momentan nicht angefahren werden, sagte ein Sprecher der Polizei dem rbb. Wann der Schaden repariert ist und der Verkehr wieder normal fährt, ist noch nicht bekannt. Ein Brandkommissariat des Berliner LKA ermittelt nun, was die Brandursache gewesen sein könnte.

Die Linie RB25 verkehrt zwischen Berlin-Ostkreuz und Werneuchen und hält in Ahrensfelde. Seit Mitte Oktober gibt es zwischen Ahrensfelde und Ostkreuz nach Angaben auf der Website teilweise einen Ersatzverkehr. Grund sind demnach Bauarbeiten der Deutschen Bahn.