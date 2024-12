Die Länder Berlin und Brandenburg wurden in diesem Jahr gemeinsam in der Statistik erfasst und nicht mehr getrennt.

Der beliebteste weibliche Vorname für Neugeborene in Berlin und Brandenburg in diesem Jahr lautet einem aktuellen Namensranking zufolge Hannah. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Emma und Mia. Der Name Emilia, der 2023 in der Region noch der häufigste weibliche Babyname war , landete 2024 auf Platz vier.

Eine bundesweite offizielle Namensstatistik gibt es nicht. Für das Ranking wertet der Experte Knud Bielefeld eigenen Angaben zufolge seit 2005 Geburtenmeldungen aus. In diesem Jahr waren es demnach rund 240.000 Meldungen und damit rund ein Drittel aller in Deutschland geborenen Babys. Ausgewertet werden dabei knapp 400 Städte. Die Daten stammen von Standesämtern und Geburtskliniken.

Bundesweit waren laut Bielefelds Auswertung die Namen Emilia und Noah am beliebtesten - genauso wie schon in den drei Jahren davor. "Irgendwie scheinen sich doch sehr viele Eltern daran zu orientieren, welche Namen in Mode sind und möchten ihrem Kind einen Namen geben, der etabliert ist, der unauffällig ist", sagte Bielefeld der Deutschen Presse-Agentur.

Und so bewegt sich auch auf den Plätzen dahinter nur wenig. Auf den weiteren Plätzen des Rankings folgen bei den Mädchen erneut Sophia und Emma, sie haben lediglich die Plätze getauscht. Bei den Jungen bleibt alles wie schon im Vorjahr und auf Platz zwei und drei landen Matteo und Elias. In vielen Bundesländern ähneln sich die Listen der Top-Ten-Vornamen. In der Regel stehen auch dort Emilia, Emma, Sophia und Hannah sowie Noah, Matteo, Elias und Liam an den ersten Stellen.