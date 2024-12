Im Berliner Ortsteil Fennpfuhl ist am Mittwochmorgen eine Frau tot in einem Beet entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus dem 9. Stock eines Mehrfamilienhauses gestoßen wurde.

Zu der Frage, ob die Frau aus dem Fenster gestoßen wurde, sage das Ergebnis gerichtsmedizinische Untersuchung nichts aus, so der Sprecher. Aufgrund der Gesamtumstände werde aber wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Nähere Angaben dazu und zu möglichen Hintergründen machte er nicht.



Die 56-Jährige wurde am Mittwochmorgen in einem Beet vor der Rückseite des hohen grauen Wohnblocks im Ortsteil Fennpfuhl gefunden. Ein Mann wurde laut Staatsanwaltschaft zudem verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es handele sich um einen Zeugen, nicht um einen Tatverdächtigen, so der Sprecher. Auch dazu nannte er keine Details.