Paar auf Treppe an der Sonnenallee angegriffen - 38-Jähriger in Lebensgefahr

So 22.12.24 | 17:36 Uhr

In Berlin-Neukölln haben zwei Männer ein Paar auf einer Treppe eines Mehrfamilienhauses an der Sonnenallee angegriffen und dabei den 38-jährigen Mann lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, attackierten die beiden noch unbekannten Männer den Mann und seine 29 Jahre alte Begleiterin am Samstagabend. Einer der Angreifer stieß den 38-Jährigen die Treppe hinunter, wodurch der schwere Kopfverletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, sein Zustand ist kritisch.

Die beiden Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Die Frau blieb bei dem Angriff unverletzt. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und der Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.