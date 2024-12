Kleine Patienten der Kinder- und Jugendstation des Virchow-Klinikums in Berlin-Wedding sind am Freitag von mehreren Nikoläusen überrascht worden. Nach rbb-Informationen seilten sich als Nikoläuse verkleidete Industriekletterer vom Dach ab.



Die Kinder konnten die verkleideten Nikoläuse durch die Fenster ihrer Patientenzimmer an ihren Seilen herabklettern sehen. Mit der Charity-Aktion wollten Industriekletterer eines Unternehmens aus Berlin-Johannisthal kranke Kinder aufmuntern.

Nach der Aktion in der Charité sollte es nach Angaben der Initiatoren weiter zum Klinikum Berlin-Buch, wo weitere Kinder überrascht werden sollten.