Verletzter nach Schussabgabe bei SEK-Einsatz in Buch

In Berlin-Buch (Pankow) hat es am Montagabend einen Verletzten bei einem SEK-Einsatz gegeben. Wie die Polizei dem rbb mitteilte, wurde gegen 17.30 Uhr eine Bedrohungslage in einem zehnstöckigen Hochhaus gemeldet. Die Beamten vor Ort entschieden, ein Sondereinsatzkommando hinzuzuziehen.

Es kam dabei zur Schussabgabe durch das SEK. Eine Person wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt. Die Hintergründe sind noch unklar.