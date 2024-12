Mit der Abwärme aus der Kältezentrale am Potsdamer Platz werden umliegende Haushalte künftig mit warmem Wasser und Wärme versorgt. In Berlin-Mitte ist dafür am Donnerstag die erste Hochtemperatur-Wärmepumpe der Hauptstadt in Dauerbetrieb genommen worden.



"Ab sofort versorgen wir hier, im Herzen Berlins, rund 30.000 Haushalte mit warmem Wasser und im Winter rund 3.000 Haushalte mit Wärme", sagte Christian Feuerherd, Geschäftsführer von Berliner Energie und Wärme (BEW), die das Berliner Fernwärmenetz betreibt. Feuerherd nahm die Anlage von Siemens Energy, die mit 3,6 Millionen Euro vom Bund gefördert worden ist, zusammen mit Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) in den dauerhaften Betrieb.