Do 12.12.24 | 08:53 Uhr

Ein Reisebus ist auf der Bundesstraße 2 bei Michendorf (Potsdam-Mittelmark) mit einem Auto zusammengestoßen. Das teilte die Polizei dem rbb am Donnerstagmorgen auf Nachfrage mit. Passiert ist der Unfall demnach in der Nacht zu Donnerstag um kurz nach 1 Uhr in Höhe der Autobahnunterführung.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein offenbar betrunkener Mann mit seinem Auto frontal gegen den entgegenkommenden Bus - offenbar ein Tour-Fahrzeug für Musiker. In dem Bus befanden sich 10 Insassen. Eine Frau sei leicht verletzt worden, hieß es.

Die Bundesstraße war in der Nacht für einige Zeit voll gesperrt. Derzeit laufen die weiteren Untersuchungen zum Ablauf des Unfalls.