Laut der Staatsanwaltschaft soll er in einem Zivilprozess am Frankfurter Landgericht vor vier Jahren Scheinrechnungen vorgelegt haben, um den Rechtsstreit zu seinen Gunsten zu manipulieren. Das Bauunternehmen, das die Rechnungen ausgestellt haben soll, existierte demnach nicht.

Einst hatten Rapper Bushido und sein früherer Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker sieben Häuser gemeinsam im brandenburgischen Rüdersdorf erworben. Nach dem Zerwürfnis ging es vor Gericht, wer was bekommt. Am Mittwoch wurde entschieden.

In dem Verfahren ging es um Immobillien in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland), die Abou-Chaker und Bushido gemeinsam gehörten. Die zwei Männer hatten vor Jahren rund 80 Wohnungen gekauft. Nach dem Bruch zwischen dem Rapper und seinem früheren Geschäftspartner mit mehreren anschließenden juristischen Auseinandersetzungen wollten sich die beiden auch geschäftlich trennen. Abou-Chaker wurde vom Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel aus dem Geschäft ausgeschlossen und sollte dafür eine Abfindungssumme von rund einer Million Euro erhalten.

Für das am Mittwoch beginnende Verfahren am Frankfurter Landgericht sind vier Verhandlungstage angesetzt. In der kommenden Woche sind Bushido und seine Ehefrau als Zeugen geladen. Ein Urteil soll es kurz vor Weihnachten geben.