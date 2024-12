Sternschnuppenschwarm am Nachthimmel - wenn die Wolken dann mal weg sind

In den kommenden Tagen können Sterngucker am Nachthimmel auf einen der reichsten Meteorströme des Jahres hoffen. Vom 6. bis zum 16. Dezember können die Sternschnuppen der Geminiden am Himmel beobachtet werden.

Der Höhepunkt sei in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember zu erwarten, sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde, Uwe Pilz, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Aber auch in den Nächten davor oder danach können Sternschnuppen am Himmel auftauchen - bei guter Sicht.