Abfallentsorgung nach den Feiertagen - Was nach Weihnachten und Silvester in welchen Müll muss

Fr 27.12.24 | 06:20 Uhr

Erst die Geschenke-Orgie, dann der Silvester-Müll - und am Ende muss auch noch der Baum raus. Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel fällt besonders viel Abfall an. Was davon wie entsorgt werden sollte.

Geschenkpapier und -verpackungen

Geschenkpapier gehört in die Altpapiertonne. Davon ausgenommen ist beschichtetes Papier, denn es wird vielfach mit Kunststofffolien und –lacken hergestellt. Daher sollte es im Restmüll entsorgt werden. Wenn das Papier eingerissen ist, kann man den Unterschied gut erkennen: Bei beschichtetem Papier kommt oft eine dünne Folie zum Vorschein. Bei Geschenkbändern, die Geschenke mithilfe von Schleifen verschönern sollen, handelt es sich meist um Kunststoffbänder, die in der Gelben Tonne entsorgt werden sollten. Stoffe, die nicht wiederverwendet werden können, kommen in den Restabfall. Leere Kartonverpackungen der Schachteln aus Papier und Pappe kommen ins Altpapier.



Weihnachtsbaumschmuck

Jedes Jahr wieder geht die ein oder andere Weihnachtsbaumkugel zu Bruch. Entsorgt werden die kaputten Glaskugeln jedoch nicht über den Altglas-Container: Das dünne Glas ist mit einer silbernen Schicht, Farbe und Dekoration überzogen und gehört damit in die Restmülltonne. In diese wandern auch zerbrochene Deko-Elemente aus Glas und Kunststoffkugeln. Benutztes Lametta kann theoretisch wiederverwendet werden. Solle es entsorgt werden, ist es wichtig, die Beschaffenheit zu kennen: Während Kunststoff- und Aluminiumlametta in die Restmülltonne gehört, muss bleihaltiges (Staniol-)Lametta, das seit 2015 nicht mehr produziert wird, über den Sondermüll entsorgt werden. Um welche Art es sich handelt, erkennt man beispielsweise am Gewicht: Bleihaltiges bewirkt durch sein höheres Gewicht, dass die Lamettafäden am Weihnachtsbaum stärker nach unten hängen.

Lichterketten

Lichterketten bringen zur dunklen Jahreszeit viele Häuser, Wohnungen und Weihnachtsbäume zum Leuchten. Gehen die Leuchtmittel kaputt, können diese als Elektroschrott beim Wertstoffhof oder bei größeren Elektrohändlern abgegeben werden.

Weihnachtsbäume

Wenn die Weihnachtsbäume ausgedient haben, müssen sie vor der Entsorgung restlos abgeschmückt werden. Nur so können die Bäume anschließend weiterverarbeitet und weiterverwendet werden, beispielsweise als Kompost oder Feuerungsmaterial für die Strom- und Wärmeversorgung. Sie werden nicht an Zoo-Tiere verfüttert. Diese bekommen in Berlin nur die unverkauften unbehandelten Weihnachtsbäume. In vielen Kommunen werden die Bäume an ausgewiesenen Sammelplätzen, am Grundstücks- oder Straßenrand oder neben der Biotonne von den kommunalen Entsorgern abgeholt. Auskunft über die genauen Bestimmungen der Weihnachtsbaumentsorgung geben die kommunalen Abfallentsorger vor Ort. In Berlin holt die Berliner Stadtreinigung (BSR) die Weihnachtsbäume zwischen dem 8. Und 21. Januar zu je zwei Terminen pro Stadtteil ab.

Adventskränze

Adventskränze im Ganzen können nicht kompostiert werden. Neben Tannenreisig enthalten sie üblicherweise Draht, Styropor oder andere Kunststoffe und müssen deshalb in den Restmüll. Auch ausgediente Wachskerzen wandern in die graue Tonne. Aber: Von möglichen Draht- oder Kerzenresten befreit, kann sauberes Tannenreisig über die Biotonne entsorgt und so anschließend als Kompost wiederverwendet werden.

Weihnachtskarten mit Musik oder anderen Soundeffekten

In Weihnachtskarten, die beim Öffnen Musik oder andere Sounds abspielen, befinden sich in der hinteren Kartonage Batterien. Diese sollten separat entsorgt werden, da Altbatterien und -akkus nicht in den Hausmüll gehören. Entsorgungsmöglichkeiten gibt es beim Wertstoffhof oder im Handel. Neben den Wertstoffhöfen gibt es in vielen Brandenburger Kommunen sogenannte Schadstoffmobile, die zu unterschiedlichen Standorten im Gemeindegebiet kommen und bei denen Altbatterien, Akkus und mitunter auch kleine Elektroaltgeräte abgegeben werden können.

Silvester-Feuerwerkskörper

Nur vollständig abgekühlte Feuerwerkskörper sollten entsorgt werden, damit sich der Abfall in der Tonne nicht entzündet. Abgebrannte Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien und Böller müssen im Restmüll entsorgt werden. Auch Pappröhren, die in Feuerwerkskörpern verarbeitet wurden oder gezündete Mehrschussbatterien aus Pappe gehören zwingend in die graue Tonne. Denn nach dem Abfeuern sind diese mit chemischen Rückständen verschmutzt und können nicht mehr über das Altpapier verwertet werden. Plastikverpackungen müssen über die gelbe Tonne entsorgt werden, Verpackungen aus Pappe gehören ins Altpapier. Glasflaschen ohne Pfand sollten über die jeweiligen Glascontainer beseitigt werden. In Berlin hat die BSR eigenen Angaben nach nach dem vergangenen Silvester 620 Kubikmeter Müll entsorgt – das waren 100 mehr als im Jahr davor.

