Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin fordert finanzielle Unterstützung vom Land für das angeschlagene Uniklinikum Ruppin-Brandenburg. Der Kreis sei an seine Grenzen gestoßen, um den Betrieb in Neuruppin finanziell abzusichern, sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) Antenne Brandenburg vom rbb.

Wenn auch in ländlichen Regionen Brandenburgs Fachkliniken aufrechterhalten werden sollen, müsse das entsprechend finanziert werden. Zwar seien die Mittel in den vergangenen Jahren erhöht worden, angesichts der Kostensteigerung reiche das aber nicht, so Reinhardt.



Die Uniklinik in Neuruppin schließt zum Jahresende aus Kostengründen die Fachklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Die neue Koalition aus SPD und BSW hatte in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, alle Krankenhausstandorte in Berlin erhalten zu wollen.