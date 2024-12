Veranstaltungen an Silvester und Neujahr - Auch so kann man in Berlin und Brandenburg die Jahreswende verbringen

So 29.12.24 | 20:14 Uhr

Bild: dpa/Markus Schreiber

Haben Sie noch keinen Plan für Silvester oder Neujahr? Es muss nicht immer gleich Brandenburger Tor oder Böllerei sein. Von Live-Musik im Spreewald bis Neujahrslauf in Berlin: In der Region gibt es viele Angebote für den ersten und letzten Tag des Jahres.

Der Abschied vom alten Jahr und die Begrüßung des neuen müssen nicht zwangsläufig mitten im Böllerlärm oder auf der Berliner Straße des 17. Juni gefeiert werden. In Berlin und Brandenburg gibt es sowohl am 31. Dezember als auch am 1. Januar zahlreiche Veranstaltungen: Ob Musik, Sport, Spaziergänge oder sogar noch Weihnachtsmärkte – für jeden ist etwas dabei.

Bild: dpa/Engler

Sportlich ins Neue Jahr starten

Für alle, die nach einer ausgelassenen Silvesternacht sportlich ins neue Jahr starten möchten, bietet sich am Neujahrstag ein gemeinsamer Lauf durch Berlin an. Berliner und Brandenburger Lauf-Fans treffen sich am Brandenburger Tor, um die ersten Kilometer des Jahres gemeinsam zurückzulegen. Die Strecke des Neujahrlaufs führt über vier Kilometer vom Brandenburger Tor entlang der Straße Unter den Linden, vorbei am Berliner Dom und wieder zurück. Der Lauf beginnt um 12 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und mitlaufen. Wer nicht bis zum 1. Januar warten kann, kann auch an Silvester in Brandenburg schwitzen: Am 31. Dezember lädt der Oder-Neiße-Silvesterlauf in Ratzdorf (Oder-Spree) Laufbegeisterte und Einsteiger jeden Alters ein. Zur Auswahl stehen Strecken von 2,4 und 4,8 Kilometern, die am Parkplatz in Ratzdorf starten. Alle Teilnehmenden erhalten eine Urkunde.

Bild: Museum Barberini/David von Becker

Museen zum Jahreswechsel

Für Kunst- und Kultur-Interessierte bieten die Staatlichen Museen zu Berlin rund um den Jahreswechsel ein Kulturprogramm mit angepassten Öffnungszeiten. Am Silvestertag sind die James-Simon-Galerie am Pergamonmuseum, das Panorama und das Neue Museum von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Alle anderen Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin bleiben an diesem Tag geschlossen. Am Neujahrstag öffnen wieder alle Häuser der Staatlichen Museen ihre Türen von 12 bis 18 Uhr. Das Musikinstrumenten-Museum öffnet bereits um 10 Uhr und schließt um 17 Uhr. Auch das Berliner Humboldtforum kann man am 31. Dezember von 10:30 bis 16 Uhr und am 1. Januar von 12 bis 18 Uhr besuchen. In Potsdam ist das Museum Barberini am 31. (10 bis 15 Uhr) sowie am 1. Januar (13 bis 19 Uhr) geöffnet. Das Museum zeigt eine Retrospektive 73 Werke des Fauvisten und Avantgarde-Künstlers Maurice de Vlaminck. Sie spannt den Bogen von frühen Kompositionen über kubistische Experimente bis zu seinen späten Landschaftsbildern im Stil des Spätimpressionismus. Außerdem kann man noch bis zum 5. Januar eine Auswahl aus dem druckgraphischen Werk von Camille Pissarro sehen. Das Wendische Museum in Cottbus zeigt erstmals Werke der sorbischen Künstlerin Heidrun Bastian. Am 1. Januar ist das Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung umfasst Keramik-Kollektionen, Material-Collagen und Sandstein-Skulpturen aus den Jahren 2019 bis 2024.

Bild: dpa/Paul Zinken

Musik-Tipps für Silvester

Am 31. Dezember findet in der Klosterkirche St. Trinitatis in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) eine musikalische Andacht mit Orgelmusik statt. Ab 17 Uhr erklingen Werke von Buxtehude, Bach, Boëllmann, Tilo Medek und Arvo Pärt. Der Eintritt ist frei. In Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) gibt es ein Silvesterkonzert mit der Kammersymphonie Berlin. Am anderen Ende von Brandenburg - im südlichen Forst (Spree-Neiße) - findet im kaiserlichen Postamt eine Silvestergala statt. Klassikfans können sich in Frankfurt (Oder) mit einer "Ode an die Freude" vom alten Jahr verabschieden. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt spielt am 31. Dezember Beethovens Neunte Sinfonie unter der Leitung von Jörg-Peter Weigle. Das Konzert findet in der Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach" statt und beginnt um 17 Uhr. An den Spreewaldhäfen in Burg (Spree-Neiße) gibt es ein Silvesterkonzert der Rockband Die Bartlosen. Dazu können Besucher Glühweinkahnfahrten unternehmen und sich am Lagerfeuer wärmen. Die Veranstalter versprechen ein Höhenfeuerwerk. Auch Angebote speziell für Familien mit Kindern gibt es am letzten Tag des Jahres. Die Kammerakademie in Potsdam bietet ein Konzert mit Saxofon und Orchester speziell für Familien. Der Besuch ist auch für Kinder ab vier Jahren empfohlen.

Die Kapelle im Südwestkirchhof Stahnsdorf Bild: dpa/Joko

Neujahrsspaziergänge in der Region

Im Südwestkirchhof Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) bietet der Förderverein am ersten Tag des Jahres eine Friedhofsführung durch die Waldlandschaft. Die Führung bietet Einblicke in die kunst- und kulturhistorische Bedeutung der Grabstätte und führt die Teilnehmer zu Denkmälern sowie Gräbern prominenter Persönlichkeiten wie Heinrich Zille und Engelbert Humperdinck. Die Führung am 1. Januar startet um 13 Uhr. Bei einer geführten Spaziergangs-Tour am 1. Januar durch die Neustadt und die Dom-Insel in Brandenburg an der Havel lässt sich die über 1.000-jährige Geschichte der Havelstadt entdecken. Die etwa einstündige Tour beleuchtet zudem die Bedeutung des Doms St. Peter und Paul, der als "Wiege der Mark Brandenburg" gilt. Kinder bis 12 Jahre nehmen kostenfrei teil. Die Anmeldung erfolgt online auf der Webseite der Stadt.

Bild: Lichterzauber Beelitz/Michael Plachetka

Lichtinstallationen zum Jahreswechsel

Am 1. und noch bis zum 5. Januar verwandelt sich der Stadtpark Beelitz in ein farbenfrohes Lichtermeer. Licht- und Klanginstallationen schaffen eine festliche Atmosphäre und bieten zahlreiche Fotomotive. Der Park ist täglich von 16 bis 22 Uhr geöffnet (außer an Silvester) und barrierefrei zugänglich. Im Tierpark Berlin können Besucher auf einem zwei Kilometer langen Rundweg funkelnde Lichtinstallationen und eine Winterlandschaft erleben. Festlich dekorierte Imbissstände bieten süßes und herzhaftes Essen. Diese Attraktion ist bis zum 12. Januar 2025 geöffnet, am Neujahrstag von 16:40 bis 22 Uhr. Am 31. Dezember ist sie geschlossen. Auch sehr hell und bunt ist der Christmas Garden Berlin im Botanischen Garten. Lichtinstallationen laden zu einem winterlichen Spaziergang ein, der etwa anderthalb Stunden dauert. Der Christmas Garden ist ebenfalls bis zum 12. Januar geöffnet, mit verlängerten Abendstunden an den Feiertagen und Neujahr.

Bild: dpa/Ben Kriemann

Die letzten Weihnachtsmärkte und Winterzauber in Berlin erleben

Die Weihnachtszeit ist vorbei, doch einige Märkte und Winterattraktionen sind noch bis ins neue Jahr hinein geöffnet. Im Berliner Nikolaiviertel kann man sich beim Winter-Film-Fest den Filmklassiker "Die Feuerzangenbowle" unter freiem Himmel anschauen und einen wärmenden Punsch trinken. Am Silvesterabend und am 1. Januar wird der Film jeweils zweimal gezeigt: Um 17 und um 19:30 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos. Der Wintermarkt auf dem Schlossplatz in Berlin-Mitte ist noch bis zum 1. Januar geöffnet. Dort kann man sich die Video-Mapping-Animationen anschauen, die den Schlüterhof in barockem Glanz erstrahlen lassen. Auch der Wintermarkt auf dem Teufelsberg ist bis zum 1. Januar geöffnet. Auf der Dachterrasse können Besucherinnen und Besucher bei einem heißen Glühwein das Panorama der Stadt beobachten.

