Helmut Krüger Potsdam Freitag, 06.12.2024 | 11:19 Uhr

Interessant und aufschlussreich auch, weil Ampel ursprünglich garnicht die Farben Rot-Gelb-Grün meint, sondern nur eine Kombination aller möglichen Farben in Form eines Gehänges, wie bspw. bei der Blumenampel, meint. Die ersten technischen Lichtzeichen-Sicherungsanlagen, wie das im Fachjargon heißt, hingen ja dann zunächst im Kreuzungsbereich, als quadratischer Kasten in jede der einmündenden Straßen hinein.



So wenig, wie nicht gleichzeitig Fahrt und Halt signalisiert werden kann, so wenig passte der Wille zur Gestaltung, der ja ansatzweise da war und der Wille zur unablässigen Profilierung, jeden zweiten Tag mit seinem Kopf in der Zeitung abgebildet zu werden, zusammen. Eine faktisch auf Gelb stehende Ampel, nur des Gelb-Leuchtens wegens, irritiert alle. ;-)