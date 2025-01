Chef der neuen Medizin-Uni in Cottbus mahnt schnelleren Gebäudebau an

Der Vorstandsvorsitzender der Medizinischen Universität Lausitz-Carl Thiem (MUL-CT), Eckhard Nagel, fordert schnellere Baumaßnahmen, damit der Universitätsbetrieb im Wintersemester 2026/27 wie geplant starten kann. Bisher haben die Baumaßnahmen für den Aufbau des Campus noch nicht begonnen und es gibt noch keine neuen Gebäude.

"Wir haben den Anspruch, hier eine neue medizinische Universität zu entwickeln, wir haben Vorgaben, die jetzt umgesetzt werden müssen", sagte Vorstandschef Eckhardt Nagel beim ersten Neujahrsempfang der Medizinischen Universität am Dienstag dem rbb. "Das kann nicht sein. Wir können nicht organisatorisch, strukturell und inhaltlich so schnell sein und am Ende an den Gebäuden scheitern." Laut Nagel sind die Pläne "unterwegs". Er sei mit dem, was bisher entwickelt wurde, aber noch nicht zufrieden.