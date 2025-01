Fahrer aus Brandenburg stürzt nach Unfall auf A3 in Wasserbecken

Ein Autofahrer aus Brandenburg ist mit seinem Wagen in Bayern in ein Wasserbecken gestürzt, konnte sich aber selbst befreien und ans Ufer schwimmen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Montag auf der Autobahn 3 bei Theilheim im Landkreis Würzburg.

Die Feuerwehr holte das Auto mit einem Kran aus dem Wasser-Rückhaltebecken. Rettungstaucher suchten das Becken zudem nach weiteren Fahrzeuginsassen ab.