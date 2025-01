Die Anonyme Alkoholiker gelten als die größte Selbsthilfegrupe der Welt und sie blicken auf eine jahrzehntelange Erfahrung im Kampf gegen die Alkoholsucht zurück. Was macht AA so besonders? Ein Meetingbesuch in Berlin. Von Birgit Raddatz und Anja Herr

Laut der Statistik der Krankenkasse lag der Anteil der Betroffenen in Brandenburg bei 2,1 Prozent, in Berlin bei 2,02 Prozent. Das sind mehr als im bundesweiten Durchschnitt von knapp 1,7 Prozent.



Die Daten der Krankenkasse zeigen, dass Alkoholsucht im Nordosten Deutschlands weiter verbreitet ist als im Südwesten. Am häufigsten betroffen sind Männer im Alter zwischen 55 und 65 Jahren.



In einer Mitteilung heißt es, das Problem werde unterschätzt. Alkohol sei leicht zugänglich und in der Gesellschaft weit verbreitet.