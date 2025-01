Eine 28-Jährige ist bei einem Unfall mit einer Tram in Prenzlauer Berg lebensbedrohlich verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sie am Mittwoch gegen 16:40 Uhr die Gleise der Tram in der Greifswalder Straße überquert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei sie von der herannahenden Straßenbahn der Linie M4 erfasst , mehrere Meter mitgeschleift und sehr schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau demnach in ein Krankenhaus. Dort werde sie intensivmedizinisch betreut.

Die Greifswalder Straße war bis 21:30 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei hat die weitere Bearbeitung übernommen.