Maßregelvollzug in Brandenburg ist weiterhin stark überbelegt

Do 23.01.25 | 08:29 Uhr

Im Maßregelvollzug landen unter anderem Inhaftierte mit psychischen Erkrankungen oder Suchtproblemen. Die beiden Anstalten in Brandenburg sind seit Jahren überfüllt. Bereits 2024 waren neue Plätze geplant, um die Lage zu entspannen.

Die Einrichtungen des Maßregelvollzugs in Brandenburg sind nach Angaben des Sozialministeriums weiterhin überbelegt. Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Belegung in der geschlossenen und der offenen Unterbringung bei knapp 15 Prozent über der geplanten Kapazitätsspitze, wie ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag erklärte. Das waren 307 belegte Plätze. Allerdings sind nur 269 reguläre Plätze vorhanden.

Die zwei Anstalten in Brandenburg an der Havel und in Eberswalde sind deutlich überlastet. Die Anzahl der Patienten richte sich nach der Entscheidung der Gerichte, führte der Sprecher aus. Er sehe, wie von einer Unterbringung im Maßregelvollzug immer häufiger Gebrauch gemacht werde.