Brandenburg unterhält zwei Einrichtungen des Maßregelvollzugs. Die forensische Klinik in Eberswalde ist laut Ministerium mit 19,6 Prozent überbelegt, die in Brandenburg an der Havel mit 14 Prozent. Es gebe 269 reguläre Behandlungsplätze, aber 310 untergebrachte Straftäter (Stand Ende Dezember 2023).

In der Klinik in Brandenburg an der Havel sollen bis zum Jahresende fünf Raucherzimmer umgebaut sein, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Damit könnten bis zu zehn Patienten zusätzlich untergebracht werden. Zudem ist dort für rund 19 Millionen Euro ein Neubau mit 40 Plätzen vorgesehen. Das Gebäude soll in den kommenden zwei Jahren errichtet werden.

Am Standort in Eberswalde soll zudem ein leerstehendes Gebäude saniert werden und so eine offene Station mit 20 Plätzen entstehen. Der Bau solle im Herbst beginnen und rund ein Jahr dauern, kündigte das Ministerium an. Die Kosten betragen nach jetzigem Stand rund 8,8 Millionen Euro. Zudem sind nicht alle Stellen besetzt. Im Maßregelvollzug sind nach Ministeriumsangaben derzeit neun Ärzte, 67 Therapeuten und 293 Pflege- und Erziehungsdienstmitarbeiter beschäftigt.