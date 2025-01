Bei einem schweren Hausbrand in Woltersdorf (Oder-Spree) sind in der Nacht drei Menschen verletzt worden. Offenbar war ein brennender Akku eines E-Bikes die Ursache, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Laut der Polizei brach das Feuer gegen 3 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße An den Fuchsbergen aus. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand und rettete die drei Bewohner, darunter ein Kleinkind, aus dem Gebäude. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden zur Behandlung in das Krankenhaus Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) gebracht.