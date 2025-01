Diebstahl in Niederschönhausen

Die Berliner Polizei sucht nach einer Bronzeplastik, die zwischen dem 30. Dezember 2024 und dem 2. Januar 2025 von einem Grundstück in Berlin-Niederschönhausen gestohlen wurde.

Sie zeigt den Kopf des kommunistischen Arbeiterführers Ernst Thälmann, der 1944 von den Nazis hingerichtet wurde. Der von der Künstlerin Ruthild Hahne entworfene Hohlguss ist auf einer Betonplatte befestigt und auf der Rückseite mit einem Gießereistempel gekennzeichnet.

Hahne war Meisterschülerin an der Akademie der Künste in Berlin und gehörte zu den Gründern der Kunsthochschule Weißensee (zuvor Hochschule für Angewandte Kunst). In Niederschönhausen befand sich ihr Atelierhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Bronzeplastik machen können und möchte wissen, ob sie zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten worden ist.