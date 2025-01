Feuerwehr rückt zu Brand in Drebkau aus

Bei einem Landwirtschaftsbetrieb in Drebkau (Spree-Neiße) ist in der Nacht zu Mittwoch ein größeres Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Leitstelle Lausitz dem rbb am Morgen danach mitteilte, brenne ein Futtermittel-Platz der mit Reifen abgedeckt ist.

Um kurz nach 2:30 Uhr ist die Feuerwehr demnach alarmiert worden - seitdem ist sie mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Zwischendurch seien bereits Kräfte ausgetauscht worden, hieß es weiter.

Wegen des Feuers gibt es eine Rauch- und Geruchsbelästigung in Richtung Klein Oßnig. Anwohner sollen deshalb ihre Fenster und Türen schließen. Eine Gefahr bestehe aber nicht. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle.

Die Landstraße zwischen Auras und Schorbus ist gesperrt - wahrscheinlich wird sie den Vormittag über gesperrt bleiben.