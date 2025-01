Drei Menschen sterben bei Brand in Frankfurt (Oder)

Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt (Oder) sind drei Menschen gestorben. Das bestätigte der Polizeilagedienst dem rbb am Mittwochmorgen.

Das Feuer war demnach am Dienstagabend in einer Wohnung im Pflaumenweg ausgebrochen. Die Feuerwehr musste zunächst die Bewohner mit Sprungkissen und Drehleiter retten. 13 Personen seien so aus dem brennenden Haus geholt worden, hieß es. Für drei Personen kam den Angaben zufolge aber jede Hilfe zu spät.

Informationen zur Identität der Toten und zur Brandursache gibt es aktuell noch nicht.