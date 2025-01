Streit in Finsterwalde eskaliert

Ein 44 Jahre alter Mann ist in Finsterwalde durch mehrere Hundebisse verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Demnach soll der Mann am Montagabend zunächst mit dem erheblich alkoholisierten Halter der Hündin in Streit geraten sein. Kurz nach 20 Uhr sei es dann auf dem Parkplatz eines Discounters zu den Bissen gekommen.

Auf rbb-Nachfrage teilte die Polizei mit, das Tier sei ein Kampfhund-Mischling gewesen. In Absprache mit dem Ordnungsamt wurde dem Halter das Tier abgenommen und in ein Tierheim gegeben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen in dem Fall übernommen, hieß es.