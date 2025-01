In Elsterwerda (Elbe-Elster) ist ein 24-jähriger Mann am Donnerstag wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen den Mann sei Untersuchungshaft durch das zuständige Amtsgericht angeordnet worden.

Hintergrund ist ein Wohnungsbrand in Elsterwerda am Mittwoch, bei dem es den Verdacht gibt, dass der 24-jährige Bewohner diesen selbst verursacht hat.

Am Mittwoch waren sowohl Feuerwehr und Rettungsdienst, als auch die Polizei zu dem Brand gerufen worden. Nach etwa 25 Minuten sei der Wohnungsbrand gelöscht gewesen. Der Wohnungsinhaber sei zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen.

Bei dem Einsatz war laut Polizei eine 85-jährige Anwohnerin per Drehleiter von ihrem Balkon gerettet worden. Wegen der Rauchentwicklung war sie verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die restlichen Bewohner, insgesamt acht Wohnparteien, mussten zeitweise das Haus verlassen. Bereits am Mittwoch war der Brandort laut Polizei von Brandermittlern untersucht worden.