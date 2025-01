Die Landesregierung plant die Gründung einer Landes-Stiftung, die künftig für den Betrieb und Erhalt des Klosters verantwortlich sein soll. Sie soll bis Ende 2026 gegründet werden. Dadurch soll auch die Gemeinde Chorin finanziell entlastet werden.

Die Entscheidung, das Kloster in die Hände einer Stiftung zu legen, folgt auf jahrelange Diskussionen über die Trägerschaft und finanzielle Belastung der Gemeinde Chorin. Bisher wurde das Kloster durch den Eigenbetrieb der Gemeinde verwaltet, doch hohe Betriebskosten und finanzielle Engpässe führten zu wiederholten Problemen.

Die Zukunft des Klosters Chorin ist ungewiss: Der Eigenbetrieb schreibt rote Zahlen, die Gemeinde will sich zurückziehen - auch weil sie sich überfordert sieht. Das Land Brandenburg soll übernehmen, das aber will die Gemeinde überzeugen weiterzumachen.

Das Kloster Chorin gehört dem Land Brandenburg und wird im Auftrag des Landes von der Gemeinde Chorin mit dem Eigenbetrieb "Kloster Chorin" bewirtschaftet. Sämtliche Kosten trägt das Land, auch eventuelle Mehrkosten. Doch die sind in vergangenen Jahren von 90.000 Euro jährlich auf mittlerweile bis zu 200.000 Euro gestiegen. Problematisch war das vor allem für die Gemeinde Chorin, die das Geld vorstrecken musste und mehrfach beinahe zahlungsfähig war. Das Problem daran: diese Mehrkosten mussten bislang von der Gemeinde vorgestreckt werden. Diese finanzielle Belastung war ein zentraler Grund für die Suche nach einer neuen Lösung.

Die geplante Stiftung wird von verschiedenen Akteuren in der Region begrüßt. Norman Reichelt, Vorsitzender des Vereins "Choriner Musiksommer", sieht in der neuen Struktur eine Möglichkeit, Kultur und Denkmal unter einer gemeinsamen Leitung zu vereinen, was die Effizienz und Planungssicherheit erhöhen könnte. "Es gibt keine bessere Lösung für diesen Ort, wenn Kultur und Denkmal gemeinsam geführt werden", erklärte Reichelt gegenüber dem rbb.

Der Betreibervertrag zwischen der Gemeinde Chorin und dem Land Brandenburg läuft noch bis Ende 2026. Bis zu diesem Zeitpunkt soll die neue Stiftung gegründet und die Verantwortung für den Betrieb des Klosters vollständig übernommen werden. Der genaue Zeitrahmen und die Details der Umstrukturierung werden in den kommenden Monaten festgelegt.