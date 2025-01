Sechs leicht Verletzte bei Unfall mit Linienbus in Ferch

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in dem Schwielowseer Ortsteil Ferch (Potsdam-Mittemark) sind am Mittwoch sechs Menschen leicht verletzt worden. Der Bus sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West Antenne Brandenburg dem rbb.



Unter den Verletzten waren vier Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren, eine 43-jährige Frau und der 61-jährige Busfahrer. Sonst war niemand in dem Bus. Zur Unfallzeit war die Straße dort wohl glatt, die genaue Unfallursache müsse aber noch ermittelt werden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei vorläufig auf rund 25 000 Euro.