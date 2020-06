Jetzt wird jeder Einkauf zur Schnäppchenjagd. Denn am 1. Juli sinkt die Mehrwertsteuer. Oder ist das alles etwa eine große Lüge? Oh nee, nicht schon wieder eine schlechte Nachricht. Da muss schnell Abhilfe her. Und die kommt aus Großbritannien. Von Kira Pieper

Oh, schon wieder ein neues Gesicht. Pünktlich zum Start der Sommerferien und der damit oft beginnenden Nachrichtenarmut habe ich mich entschlossen das Absacker-Team zu verstärken. "Dank" Corona sind wir ja noch nicht so richtig im Sommerloch angekommen. Aber das wird schon noch.

1. Was vom Tag bleibt?

Falls Sie sich bei heißen Temperaturen dagegen entscheiden sollten, an den See zu fahren, sondern stattdessen lieber ein bisschen Shoppen gehen, dann wird Sie diese Nachricht hier heute besonders gefreut haben: Der Bundestag hat die Mehrwertsteuer-Senkung beschlossen [Tagesschau.de]. Das soll die wegen der Corona-Pandemie und Kurzarbeit geschwächte Kaufkraft wieder stärken. Bis Jahresende fallen also statt 19 nur noch 16 Prozent Mehrwertsteuer beim Einkauf an. Und der ermäßigte Satz, der für viele Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs gilt, wird von sieben auf fünf Prozent reduziert. Viele Supermärkte, Auto- und Möbelhäuser haben bereits angekündigt, die Ersparnis eins zu eins an ihre Kunden weiterzugeben. Ob das Geld tatsächlich bei uns ankommt? Mein Kollege Johannes Frewel hat da so seine Zweifel.

Und noch ein Berliner Corona-Thema: Der Altersdurchschnitt der Corona-Infizierten ist laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci in der Hauptstadt deutlich gesunken. Der Altersdurchschnitt der Neuinfizierten liegt aktuell bei etwa 40 Jahren. Im Bundesdurchschnitt sind Menschen, die sich mit dem Coronavirus anstecken, laut Kalayci 49 Jahre alt.

Und noch was war los: Das Dragoner-Areal in Kreuzberg war seit Sonntag von sechs Menschen besetzt worden. Der Plan der Besetzer: Die Anhänger zweier bedrohter, selbstverwalteter Jugendzentren wollen Platz auf dem Gelände. Die Polizei räumte das Gebäude am Montagnachmittag.