Der Kreis Oberhavel hat jetzt auch ein eigenes Impfzentrum: In Oranienburg ist am Donnerstag das sechste Brandenburger Zentrum gestartet. Mittlerweile sind landesweit seit Ende Dezember mehr als 50.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden.

"Mit jedem weiteren Impfzentrum werden die Wege hin zur ersehnten Impfung für die Menschen kürzer", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Im Moment bekomme das Land aber noch nicht so viele Impfdosen, wie jede Woche verabreicht werden könnten. Vorrang hätten deshalb zunächst besonders gefährdete Menschen. "Höchste Priorität haben die Impfungen in stationären Pflegeheimen."

Das Corona-Impfzentrum in Oranienburg (Oberhavel) ist am Donnerstag wie geplant in Betrieb genommen worden. Es ist das sechste Zentrum in Brandenburg. Die Leitung übernimmt der DRK-Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree, die Impfungen werden von Vertragsärzten der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) durchgeführt.

Brandenburg bekommt in der kommenden Woche 25 Prozent weniger Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer . Daher könnten in den kommenden Wochen weniger Erstimpfungen durchgeführt werden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Die Reduzierung werde bis Mitte Februar nicht kompensiert. Darüber hinaus gebe es noch keine gesicherten Lieferzusagen der Hersteller.

Bis Ende nächster Woche sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 1.500 Termine für das Oranienburger Impfzentrum vergeben. Wegen Lieferverzögerungen der Hersteller Biontech und Pfizer bleiben für die in dieser Woche eröffneten Zentren in Elsterwerda, Frankfurt (Oder) und Oranienburg die vereinbarten Termine in dieser und der nächsten Woche bestehen, danach sind dort nur reduziert neue Termine möglich.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, haben in Brandenburg seit Ende Dezember rund 50.700 Menschen eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das nächste Impfzentrum soll voraussichtlich am kommenden Dienstag in Brandenburg an der Havel in Betrieb gehen. Insgesamt sollen bis Anfang Februar elf Zentren entstehen. Weitere sieben Zentren sind zusätzlich geplant, die Standorte dafür sind aber noch offen.