Angela Berlin Donnerstag, 21.01.2021 | 12:55 Uhr

Geht mir als erwachsener Person nicht wesentlich anders. Bin längst zum Vormittagsschläfer geworden, der um halb sechs Uhr morgens ins Bett geht. Auch mir fehlen die wesentlichen Tagesstrukturgeber wie Trainingszeiten im Sportverein, und auch ich habe die Wirtschaft (Galeria) schon durch Kleidungsneueinkäufe eine Nummer größer gestärkt. Usw.

Produktives Arbeiten? Na ja. Ist anders. Ich will nicht auf die Dauer im Homeoffice sein. Zu viel Ablenkung, zu viel Möglichkeit, Dinge zu verschieben, zu vertagen.

Man hängt so rum und der Tag geht dann aber auch irgendwie vorüber. Auf Sport hab ich momentan gar keine Lust, obwohl ich sonst viermal die Woche was mache. Aber das wird. Heute wars mal etwas heller und wäremer, und sofort war der Drang da, nach draußen zu gehen etc.

Ich finds alles in allem so in Ordnung und aushaltbar, und ich denke, dass auch viele Kinder im Nachhinein alles wieder hinter sich lassen können.