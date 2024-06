In Berlin und Brandenburg leben weniger Menschen als bisher angenommen. Die Zahl der Bevölkerung zum Stichtag 15. Mai 2022 lag in Berlin bei 3.596.999 Menschen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag zum Zensus 2022 mit. Dies seien 128.651 weniger Einwohnerinnen und Einwohner als bisher angenommen - und damit deutlich weniger als gedacht. Die Zahl der Einwohner hat unmittelbare Auswirkungen, da sich die Verteilung des bundesweiten Steueraufkommens danach bemisst. Finanzsenator Stefan Evers, CDU, will sich am Nachmittag zu etwaigen Einnahmeausfallen äußern.

Berlin und Brandenburg erfahren am Dienstag, wie andere Bundesländer auch, wie viele Menschen tatsächlich in der Region leben. Das ist auch wichtig für die Regelung zum Länderfinanzausgleich, der sich nach der Einwohnerzahl richtet.

Deutschlandweit ist die Bevölkerung in den vergangenen Jahren weniger stark gewachsen als bislang angenommen. Auch das geht aus den Ergebnissen des Zensus 2022 hervor. Danach lebten am 15. Mai 2022 - dem Stichtag - rund 82,7 Millionen Menschen in Deutschland. Die Bevölkerung ist demnach zwischen dem Zensus 2011 und dem Zensus 2022 um rund 2,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen.

Das waren aber rund 1,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner weniger, als bislang auf Basis der amtlichen Erhebungen angenommen wurden.

Im Durchschnitt hatte Deutschland zu diesem Stichtag 1,6 Prozent weniger Einwohnerinnen und Einwohner als bislang angenommen. In sieben Bundesländern leben deutilch weniger Menschen als bislang angenommen: minus 3,5 Prozent in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie in Mecklenburg-Vorpommern. In Bremen und dem Saarland wohnen dagegen mehr Menschen, als bislang angenommen.