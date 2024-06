Abstellen verboten! Seit Mitte März gibt es in Berlin-Mitte eine Parkverbotszone für E-Scooter . Über die Jelbi-App, eine Mobilitätsapp der BVG, sollen die Scooter auch nur noch in diesen Bereichen wieder abgestellt werden können.

Ziel sei es, das Know-how der Verkehrsunternehmen, Verbünde und Verwaltungen in Berlin und Hamburg zu bündeln, um gemeinschaftlich an Lösungen zu arbeiten, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verkehr. Dabei gehe es unter anderem darum, beim künftigen Einsatz autonom fahrender Busse in Hamburg und Berlin gemeinsam voranzukommen. Die ersten Kleinbusse dieser Art sollen in den nächsten Jahren in Hamburg und Berlin im Regelbetrieb zum Einsatz kommen.

Verkehrssenatorin Bonde ergänzte, es gehe außerdem darum, die digitale Infrastruktur gemeinsam weiter auszubauen. Als Beispiele nannten Bonde und Tjarks Mobilitätsapps wie "Jelbi" in Berlin oder die "Switch"-App in Hamburg, die zwar die gleichen Angebote für Carsharing, E-Scooter und andere Verkehrsmittel anböten, aber bislang nur in den jeweiligen Städten getrennt nutzbar seien.

Vorangetrieben hat die nun besiegelte Kooperation zwischen beiden Städten unter anderem der neue Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, Henrik Falk. Er war zuvor als Chef der Hamburger Hochbahn tätig.