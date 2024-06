Durch eine Anhebung des Wasserstands auf 30 Zentimeter unter Geländeniveau im Sommer sollten bis 2045 rund vier Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden, so Vogel. Auf diesen Kompromiss hatten sich das Umweltministerium und die Freien Bauern im vergangenen Jahr geeinigt.

Vogel erklärte im Ausschuss zudem, es werde derzeit ein Rechtsgutachten erarbeitet, das klären soll, inwieweit Genehmigungsverfahren beschleunigt werden können. Außerdem soll es künftig sogenannte "Moormanager" geben.

Zu dem Bericht über die Umsetzung des Moorschutzprogramms war die Brandenburger Landesregierung im November vergangenen Jahres per Landtagsbeschluss verpflichtet worden. Brandenburg gehört neben Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu den moorreichsten Bundesländern. In Brandenburg stehen 15 Prozent aller Moorflächen in Deutschland. Von den Brandenburger Moorböden wurden allerdings rund 247.000 Hektar zu landwirtschaftlichen Zwecken entwässert, wodurch viel CO2 in die Luft freigesetzt wird. Die aktuelle Landesregierung hatte deshalb ab 2020 ein Moorschutzprogramm auf den Weg gebracht.