Vor dem Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz im sachsen-anhaltinischen Wittenberg hat der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eine notwendige Weltoffenheit und Toleranz als Garant für die wirtschaftliche Entwicklung Brandenburgs betont. Woidke wünscht sich, dass die Wirtschaft noch stärker als bisher ihre Meinung kundtut, wie er dem rbb am Montagabend sagte. Es litten die Unternehmen direkt darunter, "wenn junge Menschen sagen: "Ne, da gehe ich nicht hin", so Woidke wörtlich.

Gut 100 Tage vor der Landtagswahl zieht die Brandenburger Landesregierung Bilanz ihrer Arbeit. Die Legislatur fiel in eine Krisenzeit. Dennoch stehe Brandenburg besser da, als es wahrgenommen werde, so die Spitzen der Koalition. Von Thomas Bittner

Woidke betonte, nicht nur die regionale, sondern auch die europäische Wirtschaft hingen damit direkt zusammen: "Europa ist für unsere Wirtschaft hier in Deutschland ein großer Segen, so wie es heute da ist. Die deutsche Volkswirtschaft profitiert stärker als alle anderen Volkswirtschaften in Europa; auch mit der Entwicklung die wir in Brandenburg haben", sagte Woidke.



Man könne die seit "sechs, sieben Jahren" andauernde Wirtschaftsentwicklung, die zu den besten aller Bundesländer gehöre, nur mit einem Kurs der Weltoffenheit, der Toleranz und der Demokratie fortsetzen.